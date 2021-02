Massa de ar seco deixa o Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 8 milímetros.

O calor continua, com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. O mesmo cenário deve se repetir na terça-feira em toda a região.