Semana começa com calor e tempo instável em Botucatu

A condição de instabilidade aumenta sobre o estado de São Paulo, devido à aproximação de uma frente fria que chega ao litoral paulista no decorrer da terça-feira. Com isso, o Tempo segue com variação de nebulosidade em algumas regiões e com chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia.

Em Botucatu, de acordo com o Climatempo, o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 10 milímetros.

O tempo continua abafado, com temperaturas que podem chegar a 32 graus. O cenário se estende por pelo menos até quarta-feira.