Semana começa com calor e possibilidade de pancada de chuva, diz previsão

A aproximação de uma nova frente fria favorecerá as instabilidades no estado de São Paulo, deixando o céu com muitas nuvens e com chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia.

Na terça-feira e quarta-feira, as condições de instabilidade persistem, devido a passagem da frente fria pelo estado de São Paulo. Temperaturas em leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 14, será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com estimativa de 13 milímetros.

Já na terça-feira, dia 15, a instabilidade persiste, com previsão de pancadas isoladas de chuva. Os termômetros devem apontar até 29 graus.