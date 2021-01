Semana com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

Céu parcialmente nublado e sem chuva no período da manhã. A partir da tarde, ocorre aumento de nebulosidade, com previsão de chuvas isoladas, acompanhadas por trovoadas, principalmente nas regiões oeste, sul e leste do estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu teremos uma segunda-feira, 25, de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura neste início de semana pode chegar a 30 graus. A instabilidade persiste e pode chover até 15 milímetros nesta tarde na região.