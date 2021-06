Secretaria do Verde disponibiliza mudas através do Disque-árvore

Você gostaria de ter uma árvore na sua calçada? A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria do Verde disponibiliza gratuitamente mudas de árvores para a população. É o programa Disque-árvore.

Os interessados devem acionar a Secretaria, que enviará uma equipe até a residência para avaliar o espaço disponível e indicar qual espécie é adequada. Fica a cargo do Verde fazer o corte da calçada e plantar a muda gratuitamente.

“A equipe da Secretaria irá até a residência, onde verificará o espaço disponível, a melhor espécie a ser plantada e fará o corte da calçada. A única preocupação do morador será regar a muda por alguns meses e cuidar dela”, explicou Filipe Martins, Secretário Municipal do Verde.

A Prefeitura disponibiliza mais de trinta espécies de mudas. De imediato, mais de duas mil mudas de árvores de pequeno, médio e grande porte de espécies nativas da região estarão reservadas para os novos pedidos e aqueles que foram feitos nos últimos meses.

Os interessados podem ligar para o Disque-árvore através do telefone (14) 3811-1535, ou solicitar pessoalmente no Balcão da Cidadania, no prédio da Prefeitura.

Mais informações:

Secretaria do Verde

Rua Lourenço Carmelo, 180 (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3882-1290