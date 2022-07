Sebrae-SP tem 210 vagas abertas para cursos na região de Botucatu

Capacitações técnicas e de gestão podem ser feitas gratuitamente de forma online

Cinco cursos online do Sebrae-SP estão com inscrições abertas para os moradores da região de Botucatu. São 210 vagas para quem busca uma nova atividade ou aprimorar o próprio negócio. As capacitações fazem parte do Programa Empreenda Rápido e as inscrições são gratuitas.

As inscrições são voltadas para moradores de 18 cidades da região: Botucatu, Avaré, São Manuel, Laranjal paulista, Paranapanema, Itatinga, Bofete, Conchas, Porangaba, Pardinho, Areiópolis, Pereiras, Anhembi, Arandu, Pratania, Quadra, Torre de Pedra e Jumirim.

O curso Urban Jungle: Jardinagem para interiores será realizado de 15 a 23 de agosto, das 13h30 às 17h30. Já quem busca aprender as técnicas para reduzir perdas e desperdícios de alimentos pode se inscrever na capacitação do dia 22 a 30 de agosto, das 19h às 22h12. As pré-inscrições para os dois cursos podem ser feitas no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

Os outros três cursos são: Descomplique sua empresa (15 a 19 de agosto, das 19h às 21h), Venda online agora mesmo (10 de agosto, das 19h às 21h) e Faça Fotos e Vídeos Incríveis (11 de agosto, das 19h às 21h). As pré-inscrições podem ser feitas nos links que seguem abaixo.

:: Cursos com inscrições abertas ::

Urban Jungle: Jardinagem para interiores

Data: 15 a 23 de agosto (2ª a 6ª), das 13h30 às 17h30

Vagas: 30

Técnicas para reduzir perdas e desperdícios de alimentos

Data: 22 a 30 de agosto (2ª a 6ª), das 19h às 22h12

Vagas: 30

Pré-inscrição: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Descomplique sua empresa

Data: 15 a 19 de agosto, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/21939157

Venda Online Agora Mesmo

Data: 10 de agosto, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/21941114

Faça Fotos e Vídeos Incríveis

Data: 11 de agosto, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/21941633

