Sebrae-SP tem 111 vagas para cursos técnicos e de gestão em Botucatu

Jardinagem, depilação, organização do negócio, criação de conteúdo e posts estão com turmas abertas; inscrições são gratuitas

O Sebrae-SP está com 111 vagas abertas para cinco cursos técnicos e de gestão em Botucatu. Todas as capacitações são gratuitas e fazem parte do Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de São Paulo. São 51 vagas para cursos presenciais e 60 para aulas online. É uma oportunidade para quem está em busca de uma nova atividade ou quer aprimorar o negócio.

Os cursos de formação básica em jardinagem e depilação terão turmas nos mesmos dias e horários: 13 a 28 de setembro, das 13h30 às 17h30. Já o curso presencial de gestão chamado “Organize seu negócio” será realizado de 13 a 16 de setembro, das 18h30 às 22h30. Serão quatro dias de aulas sobre comportamento empreendedor, marketing digital, fluxo de caixa e formação de preço de venda. As pré-inscrições para os cursos presenciais podem ser feitas no link http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO.

Também estão previstos dois cursos online. A capacitação sobre “Criação de conteúdo para mídias digitais” será realizada de 8 a 17 de setembro, das 19h às 22h30. Já o sobre “Criação de posts para as redes sociais” terá aulas de 20 a 29 de setembro, das 19h às 22h20. Quem se interessar nos cursos online pode fazer a pré-inscrição pelo link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

:: Cursos presenciais ::

Jardinagem: Formação Básica

Data: 13 a 28 de setembro, das 13h30 às 17h30

Vagas: 15

Depilação

Data: 13 a 28 de setembro, das 13h30 às 17h30

Vagas: 16

Organize seu negócio

Data: 13 a 16 de setembro, das 18h30 às 22h30

Vagas: 20

Pré-inscrições: http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO

:: Cursos online ::

Criação de conteúdo para mídias digitais

Data: 8 a 17 de setembro, das 19h às 22h20

Vagas: 30

Criação de posts para redes sociais

Data: 20 a 29 de setembro, das 19h às 22h20

Vagas: 30

Pré-inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE