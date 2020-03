Sebrae-SP lança programa de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social

Evento será realizado no dia 19 de março, às 9h; expectativa é atender 500 mulheres na região de Botucatu

O Sebrae-SP realizará o lançamento do programa 1000 Mulheres para a região de Botucatu, no dia 19 de março. O programa atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e será apresentado para instituições interessadas na parceria para a realização da capacitação gratuita em 18 cidades da região. A expectativa é atender 500 mulheres na região.

Foram convidados para o lançamento: entidades que atuam com mulheres em situação de vulnerabilidade, primeiras-damas como representantes dos Fundos Sociais, Secretaria de Assistência Social (Cras), Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads). Completam a lista: agentes de desenvolvimento (Sala do Empreendedor), do Banco do Povo e do Sebrae Aqui.

A ação tem o apoio do Conselho da Mulher e do Programa Promotoras Legais Populares de Botucatu, além da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

O programa teve início em maio de 2019, na capital paulista, e será implantado no Estado de São Paulo em 2020. O objetivo é promover a inclusão social e apresentar o empreendedorismo como opção de geração de trabalho e renda, transformando a vida daquelas que desejam ser protagonistas de sua própria história.

O perfil das beneficiadas pelo programa, que tem parceria com diversas instituições de acolhimento, são mulheres vulneráveis em situação de rua, idosas, imigrantes, indígenas, pessoas com deficiência, reeducandas, refugiadas, transgêneros, vítimas de violência doméstica e empreendedoras de baixa renda. A participação é gratuita.

A gestora regional do programa do Sebrae-SP Geovana Annelli Leonardo explica que o programa não envolve apenas as orientações sobre gestão, mas ações de comportamento empreendedor e empoderamento. “As mulheres saem do programa se sentindo amparadas e mais seguras para empreender ou enfrentar o mercado de trabalho, gerando mais renda para sua família”, destaca.

O lançamento será realizado no Sebrae-SP, localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1570, no centro, em Botucatu. Inscrições e informações no telefone (14) 3811-1710 (opção 4) ou no link www.bit.ly/1000mbotucatu.