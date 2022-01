Sebrae-SP está com inscrições abertas para 6 cursos em Botucatu

São 193 vagas para capacitações técnicas e de gestão; participação é gratuita

Os interessados em começar 2022 aprendendo uma nova atividade ou aprimorando a gestão do negócio podem se inscrever nos cursos do Sebrae-SP. São seis opções e 193 vagas para Botucatu e região. As capacitações são gratuitas com aulas online e presenciais e fazem parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP em parceria com o Governo de São Paulo.

São duas opções presenciais. Uma delas é o curso Seja especialista em alongamento de cílios entre os dias 1º e 21 de fevereiro, das 13h às 17h30. Já quem precisa de ajuda para a organizar o negócio terá aulas entre os dias 24 e 27 de janeiro, das 18h30 às 22h30.

As outras quatro opções serão realizadas de forma online. Entre os meses de janeiro, serão realizados os cursos técnicos: Aprenda a vender melhor no varejo, Produza e venda alimentos sem desperdício e Aprenda a vender melhor no e-commerce. Já na parte de gestão, a opção é se inscrever no Descomplique sua empresa, entre os dias 17 e 21 de janeiro. Inscrições e outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 – opção 4.

:: Cursos presenciais ::

Seja especialista em alongamento de cílios

Data: 1 a 21/2, das 13h30 às 17h30 (2ª,3ª,4ª e 6ª)

Local: Senac Botucatu

Vagas: 18

Pré-inscrição: http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO

Organize seu negócio

Data: 24 a 27/1, das 18h30 às 22h30

Local: Sebrae Botucatu

Vagas: 35

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/19114551

:: Cursos online ::

Aprenda a vender melhor no varejo

Data: 19/1 a 2/2, das 19h às 22h20 (2ª,4ª e 6ª)

Vagas: 30

Pré-inscrição:http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Produza e venda alimentos sem desperdícios

Data: 7 a 15/2, das 19h às 22h20 (2ª a 6ª)

Vagas: 30

Pré-inscrição:http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Aprenda a vender melhor no e-commerce

Data: 7 a 21/2, das 19h às 22h20 ((2ª,4ª e 6ª)

Vagas: 30

Pré-inscrição:http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Descomplique sua empresa

Data: 17 a 21/1, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/23887

Compartilhe esta notícia