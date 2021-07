Sebrae-SP abre inscrições para Programa Influenciador Empreendedor para região de Botucatu

Com o objetivo levar informações sobre gestão e mercado para quem está tentando se posicionar na internet, o Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Programa Influenciador Empreendedor na região de Botucatu. Serão cinco dias de curso, de 19 a 23 de julho, das 19h às 21h. As inscrições são gratuitas e a capacitação será online.

Podem se inscrever quem já atua como influenciador digital e também quem quer dar seus primeiros passos nesse mercado. Também é direcionado para os “influenciadores experts”, aqueles que são voltados para um nicho determinado, como cabeleireiros, personal trainers ou nutricionistas, por exemplo.

Em geral, os influenciadores não se enxergam como empreendedores e têm dificuldades sobre valor da marca, monetização, negociar parcerias e negócios, além de não saber o retorno que o trabalho oferece para os parceiros.

“Os influenciadores têm um ‘gap’ grande na parte de gestão. Eles sabem muito de marketing digital, mas não sabem de business: precificar, fazer branding, prospectar, fazer uma proposta de valor”, explica a analista de negócios do Sebrae-SP Helena Costa de Andrade.

O curso foi formatado de acordo com as dificuldades desse público. A programação aborda temas como comportamento empreendedor, proposta de valor, monetização e formalização. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link http://bit.ly/influestadual. Outras informações pelo telefone 0800-570-0800.

Programação

19 de julho: Como lidar com o medo de começar

20 de julho: O que te torna único nas mídias sociais?

21 de julho: Quanto cobrar pela publi?

22 de julho: Como fechar parcerias e monetizar?

23 de julho: Blogueirinho não, empreendedor!

