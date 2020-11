Sebrae recebe inscrições para versão online da Feira do Empreendedor

Evento gratuito acontece entre 22 e 26 de novembro e contará com palestras, oficinas e orientações para pessoas interessadas em empreender em tempos de pós-pandemia.

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a Feira do Empreendedor, que neste ano terá uma edição 100% digital por causa das restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

O evento, que tem as inscrições e o acesso a toda a programação gratuitos, está programado para acontecer entre os dias 22 e 26 de novembro. As inscrições podem ser feitas no site da feira.

O público-alvo da Feira do Empreendedor são os donos de pequenos negócios e pessoas interessadas em empreender, que terão a oportunidade de conhecer soluções, participar de palestras e ouvir exemplos para enfrentar os desafios do mercado no pós-pandemia.

A programação conta com mais de 70 atrações, incluindo palestras, bate-papos e oficinas ao longo dos cinco dias de evento.

“A experiência da pandemia nos mostrou que os pequenos negócios que se saíram melhor nesse período foram aqueles que entenderam a importância da transformação digital e da busca por inovação. Com a feira, nós vamos levar aos participantes ferramentas e soluções para que eles possam encarar essa nova realidade com mais qualidade, menos perdas e mais eficiência”, explica Marcos Massatoshi Takaoka, consultor de negócios do Sebrae.

Novidades

A versão 100% digital da Feira do Empreendedor terá algumas novidades. Dentre elas está o Estande 3D, um ambiente que permitirá ao participante conhecer cerca de 100 estandes virtuais com oportunidades de negócios e soluções para as micro e pequenas empresas.

Para isso, será utilizada uma plataforma em realidade virtual 3D, proporcionando uma melhor experiência de navegação aos visitantes, permitindo acesso imediato aos expositores, conteúdos e atendimento.

Outra inovação será o consultor online. Com a ferramenta, os empreendedores poderão acessar o atendimento remoto, conseguindo conversar com os consultores do Sebrae, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e oferecer orientações.

Fonte: G1