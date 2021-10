Sebrae realiza evento online de empreendedorismo feminino especial Outubro Rosa na região

Sebrae Delas vai tratar sobre inteligência emocional e os cuidados da mulher no dia 18 de outubro, das 19h às 21h; inscrições gratuitas já estão abertas

Inteligência emocional e os cuidados da mulher no dia a dia dos negócios fazem parte da programação especial do Sebrae Delas no Outubro Rosa para região de Botucatu. A ação online vai reunir especialistas e empreendedoras no dia 18 de outubro, das 19h às 21h. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Interessadas podem se inscrever pelo link https://bit.ly/SebraeDelasOutubroRosa. Mais informações pelo telefone (14) 3811-1710 – opção 4 ou pelo WhatsApp (14) 99127-6993.

Além de promover o empreendedorismo feminino, o Sebrae Delas tem como objetivos despertar o autoconhecimento, gerar networking, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres, facilitar acesso ao mercado e ao crédito orientado.

O evento terá a participação de Paola Tucunduva, coach de negócios e apresentadora do programa Business Time do Guia Brasil América, que vai tratar sobre inteligência emocional. Já para falar sobre os cuidados da mulher, as convidadas são as empreendedoras Dra. Ariana Brasil, cirurgiã de cabeça e pescoço e fundadora da Fundação Ilumina, de Piracicaba; Patrícia Barkfeldt, do @cafecomprosapiracicaba e @oncobelas2020; e Anita Cunha, da @liev.joias.

“Queremos estimular o despertar da mulher para o autoconhecimento e para a gestão de suas emoções, fazendo com que se se sintam mais seguras e busquem suas reais motivações”, comenta a analista de negócios do Sebrae-SP em Botucatu, Geovana Annelli Leonardo.

Sebrae Delas – Outubro Rosa

Data: 18 de setembro, das 19h às 21h

Inscrições: https://bit.ly/SebraeDelasOutubroRosa

Mais informações: (14) 3811-1710 (opção 4) ou (14) 99127-6993 (WhatsApp)