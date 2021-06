Sebrae oferece 110 vagas em qualificação para empreendedores de Botucatu

As inscrições para o programa são gratuitas e podem ser feita até o dia 30 de junho pelo site do programa . A atividade inicia seu próximo ciclo de acompanhamento de empresas a partir de 1º de julho. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.

Ao todo, são 6,6 mil vagas em todo o estado e 660 delas destinadas para cidades do centro-oeste paulista. A maior quantidade está na região de Bauru (264 vagas), mas há também oferta para as área de Marília (176 vagas), Botucatu e Ourinhos (110 vagas em cada uma).

Segundo Sebrae-SP, o programa de inovação é destinado a empresas que precisam aumentar o faturamento através do melhora da competitividade com soluções rápidas, de baixo custo e alto impacto.

O Sebrae-SP recebe até a meia-noite desta segunda-feira (21) as inscrições para o curso gratuito do no ramo de confeitaria e alimentação, que devem ser feita pela internet .

Os participantes que estiverem em 75% das aulas receberão o certificado do Programa Empreenda Rápido, com possibilidade de acesso a crédito em parceira com o Banco do Povo.