Sebrae está com inscrições abertas para curso presencial em Botucatu

Capacitação gratuita vai ensinar os primeiros passos da gestão do negócio

Cinco dias de orientações sobre empreendedorismo, formalização, ideia de negócio, marketing e finanças. Essa é a programação do curso Descomplique! Primeiros Passos – Gestão, que está com inscrições abertas em Botucatu. São 15 vagas para as aulas presenciais.

O curso é voltado para as pessoas interessadas iniciar uma ideia ou quem deseja aprimorar seu negócio. A capacitação será realizada de 9 a 13 de novembro, das 13h às 17h, e cada dia terá um tema abordado.

O curso presencial segue as medidas de prevenção do Plano SP para a retomada, como a limitação do número de participantes, cadeiras espaçadas com a distância mínima de 1,5m, disponibilização de álcool gel, medição da temperatura e uso de máscaras.

As aulas serão realizadas no Sebrae-SP, localizado na Rua Doutor Costa Leite, 1.570, no Centro, e as inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/INSCRICOESDESCOMPLIQUEPRESENCIAL.