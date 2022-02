Sebrae de Botucatu recebe inscrições para cursos gratuitos com foco nas redes sociais

Cursos são totalmente online e o primeiro deles acontece já nesta quinta-feira (24) à noite; há também duas opções de cursos técnicos na área do varejo.

Imagem do br.depositphotos.com

O Sebrae de Botucatu está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação, gratuitos e totalmente online. A maioria deles acontece a partir de março, mas um deles será realizado já nesta quinta-feira (24) à noite.

Há opção de cursos voltados à viabilização de negócios através do uso das redes sociais como ferramenta e também outros ligados o universo do comércio varejista.

O primeiro deles será a palestra “Estratégias de comunicação e oficina de divulgação do seu negócio para as redes sociais”. A oficina ocorre nesta quinta feira (24), das 18h as 22h, e as inscrições devem ser feitas em link na internet.

O segundo curso será o “Faça Fácil”, que é dividido em dois temas. No dia 3 de março, das 10h às 12h, acontece a qualificação “Como criar uma conta empresarial no Facebook e Instagram e começar do zero a alavancar seu negócio”.

No dia 4 de março, no mesmo horário, será realizado o módulo “Faça Fácil: fotos e vídeos incríveis dos seus produtos para as redes sociais”. As inscrições podem ser feitas pela internet.

O Sebrae também ainda tem vagas para dois cursos técnicos e online. Um deles é o “Aprenda a vender melhor no varejo”, que acontece de 14 a 28 de março, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

O outro curso técnico é “Aprenda a higienizar e manipular os alimentos de seu negócio”, previsto para o período de 15 de março a 23 de abril, com aulas de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. As inscrições para esses dois cursos técnicos devem ser feitas também em link na internet.

Para realizar a inscrição é necessário ser alfabetizado e ter mais de 18 anos. Os cursos não serão gravados e, por isso, será necessária conexão no horário em que for realizada a instrução.

Compartilhe esta notícia