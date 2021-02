Sebrae Botucatu realiza atendimento online e gratuito

A equipe de especialistas do Sebrae Botucatu segue com o atendimento de forma online e gratuita para os interessados em abrir a própria empresa e para os donos de pequenos negócios.

A região está na fase vermelha do Plano São Paulo e os atendimentos do Sebrae são realizados de forma remota. Os interessados podem solicitar o agendamento do atendimento no link http://bit.ly/SEBRAEBOTUCATU.

É possível receber orientações sobre abertura de empresas, finanças, marketing, planejamento, gestão de pessoas, inovação, questões jurídicas e agronegócios, por exemplo.

Quem é Microempreendedor Individual (MEI) poderá tirar dúvidas sobre a entrega da declaração anual de faturamento, boletos e direitos. Além dos atendimentos, os interessados podem se informar sobre a agenda de cursos com inscrições abertas.