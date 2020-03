Sebrae Botucatu oferece atendimento gratuito a distância

Empreendedor pode agendar suporte para enfrentar a crise do coronavírus por meio do WhastApp

A pandemia do novo coronavírus deve atingir em cheio os pequenos negócios, principalmente aqueles que dependem de atendimento ao público. Em vista disso, o Sebrae-SP reforçou o atendimento a distância. Na região de Botucatu, os empreendedores podem agendar o atendimento gratuito com um especialista por meio do WhatsApp no número (14) 99127 6993, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

Basta salvar o número na agenda do celular e mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Ao fazer o contato, será definido como o empreendedor prefere receber o atendimento, por meio de videoconferência, Skype ou telefone.

Conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os eventos, cursos e atendimentos presenciais do Sebrae-SP no Estado de São Paulo estão suspensos até o dia 19 de abril. A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, clientes e parceiros são prioridade.

Além do atendimento remoto, o Sebrae-SP está oferecendo mais de 100 cursos online gratuitos em sua plataforma de ensino a distância. A entidade também está realizando transmissões diárias nas redes sociais para ajudar o empreendedor a atravessar a crise. Confira as informações na página do Facebook http://www.facebook.com/groups/erbotucatu/ ou no 0800-570 0800.

Cursos ao vivo

O Sebrae-SP também tem uma programação especial de cursos ao vivo, pela internet, com duração de duas horas. Durante a capacitação, é possível interagir com o palestrante e com outros participantes por meio de um chat. Todos os cursos são gratuitos.

Temas com turmas disponíveis

Fluxo de caixa

Declaração do MEI

Redes sociais

Empreendedorismo

Datas comemorativas

Atendimento ao cliente

Ganhe mercado

Plano de negócios