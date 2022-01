Sebrae abre inscrições de evento que ensinará sobre planejamento para 2022

Sebrae-SP realiza no próximo dia 19 de janeiro, às 19h, o evento online gratuito Acelera 2022, com foco no planejamento para o ano que se inicia, sempre como foco em planejamento, gestão e comportamento empreendedor. Os moradores de Botucatu e região interessados podem se inscrever pelo link https://sebrae.contatosebraesp.com.br/acelera2022. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

O evento contará com a participação de Roberto Shinyashiki, palestrante, autor de best-sellers, doutor em administração e empreendedor há mais de 30 anos. Com mais de 9 milhões de livros vendidos, Roberto Shinyashiki utiliza sua formação como médico, psiquiatra e terapeuta para ensinar empreendedores a religar as conexões e se aproximar dos seus objetivos.

Durante o evento, Roberto Shinyashiki vai falar sobre os desafios do ano que se inicia e que, mais do que trabalhar duro, é necessário trabalhar certo. Neste contexto, o planejamento ganha um papel de destaque para trilhar o caminho da alta performance para criar uma empresa competitiva. “Queremos que todos os donos de pequenos negócios iniciem o ano de 2022 com a certeza que há muitas possibilidades para traçar e alcançar metas e sonhos. Esse é o nosso objetivo com este evento”, afirma Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae-SP.

SERVIÇO

Acelera 2022 – Palestra com Roberto Shinyashiki

Data: 19 de janeiro (quarta-feira)

Horário: das 19h às 21h

Inscrições gratuitas: https://sebrae.contatosebraesp.com.br/acelera2022

Mais informações: 0800 570 0800

