São Manuel e Distrito de Aparecida passam a ter CEP individualizado

Oito cidades do centro-oeste paulista passaram a ter a partir desta terça-feira (1) Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro. Ou seja, cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP específico. A área rural também contará com CEP exclusivo.

Entre os municípios beneficiados está São Manuel e Ubirajara. O distrito de Aparecida de São Manuel também foi contemplado com o CEP por logradouro.

São Manuel 18650-000 18650-001 a 18659-999 18657-899

Dist. Aparecida 18655-000 18650-001 a 18659-999 18659-899

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus remetentes e empresas onde possuam cadastro para que estes sejam atualizados com o novo CEP, próprio do seu endereço.

Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios já serão atualizados com o CEP por logradouro.

Segundo os Correios, a mudança, além de não resultar em qualquer prejuízo para os moradores, irá melhorar a qualidade dos serviços prestados pela empresa, que enumera outras vantagens:

-facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços no município

-facilita a separação da correspondência por meio da simplificação das fases dos processos de triagem, encaminhamento e distribuição, permitindo o tratamento mecanizado

-permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos

-Para consultar o CEP de cada logradouro, os moradores podem acessar o site dos Correios, na área “Busca CEP”, a partir de desta quarta-feira (2).

Fonte: Portal G1

