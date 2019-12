A Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, registra congestionamento na manhã desta sexta-feira (27) na saída para o feriado prolongado do Réveillon.

Por volta das 6h50, os motoristas enfrentavam lentidão no sentido litoral, do km 39 ao km 43, na altura do pedágio.

As demais rodovias que cortam o estado de São Paulo não tinham filas ou pontos de retenção.

Fonte: Portal G1