Saiba como gerar boleto Nubank pelo site oficial

Você provavelmente conhece o Nubank, afinal é uma das fintechs brasileiras que estão em constante crescimento. Inclusive, foi considerada como o melhor banco do país por sua atuação em simplificar os serviços e por estar sempre inovando.

Um dos exemplos dessa simplificação é que o Nubank deixa gerar o boleto pelo site, ou seja, agora você pode emitir o boleto da fatura pela página oficial da instituição e não mais apenas pelo aplicativo.

Tenha em mente que essa possibilidade só é válida para o boleto de cartão de crédito dessa instituição bancária, está bem?

Como gerar boleto pelo site do Nubank?

Precisando gerar boleto do seu cartão de crédito roxinho? O Nubank sempre encaminha o boleto do cartão de crédito sete dias antes do vencimento, porém saber como gerar esse documento é importante.

Veja o passo a passo simples e correto abaixo:

1– Acesse o site oficial do Nubank,

2– Clique em “Login”, que está disponível no canto superior da tela,

3– Digite seu CPF e senha do aplicativo (se você não lembra, saiba que ela possui 8 dígitos),

4– Após, clique em “Faturas”, no canto superior da tela

5– Selecione o mês da fatura – a geração de boleto só está permitida a partir da fatura atual e elas estão marcadas em azul,

6– Clique em “Gerar boleto”,

7– Ali, você pode digitar o valor que deseja pagar (note que automaticamente o valor total estará presente, porém você pode alterá-lo) e optar pelo envio do boleto por e-mail.

O e-mail de destino é aquele que está no seu cadastro Nubank, então antes de realizar esses passos, é recomendável que você confira seus dados cadastrais. Além disso, no site No Detalhe tem outras dicas para você cuidar da segurança de sua conta digital.

Imprima seu boleto para pagar presencialmente ou use o código de barras para pagamento pelo internet banking.

Como gerar boleto pelo aplicativo do Nubank?

Para quem ainda preferir o aplicativo oficial do Nubank como principal método para geração do boleto, tudo bem. O processo também é bem rápido e fácil, por isso não se preocupe.

Confira os passos:

1– Acesse o aplicativo Nubank no celular,

2– Toque no cartão que aparece na tela inicial, no canto esquerdo,

3– Você poderá visualizar suas faturas e selecionar a que está fechada e sem pagamento – a cor dela estará vermelha. É possível, se quiser, pagar faturas em aberto de maneira antecipada – e estas estarão na cor azul,

4– Toque no botão ‘Gerar boleto”,

5– Informe o valor que deseja pagar, podendo ser parcial ou total.

O aplicativo irá exibir o código de barras do boleto, bastando que você faça a cópia do mesmo e realize o pagamento.

Na tela, você ainda consegue pedir para que ele seja enviado para seu e-mail (o mesmo que está cadastrado em sua conta).

Se preferir, pode pagar a fatura do seu cartão de crédito do Nubank usando o saldo disponível em sua conta. Ao optar por isso, o limite será liberado em poucos instantes.

Como gerar boleto do Nubank para depósito em conta?

Pelo aplicativo do Nubank, você ainda tem a oportunidade de gerar boleto para realizar depósitos.

Essa é uma opção usada por clientes do banco que desejam evitar o pagamento de taxas de transferência de outras instituições ou para ter acesso mais rápido aos benefícios sociais.

Porém, essa forma de geração de boleto só é válida para quem já tem conta Nubank. Abaixo, você consegue checar o passo a passo:

1– Acesse o aplicativo do Nubank em seu celular,

2– No menu inferior da tela, toque “Depositar”,

3– Nas opções, vá em “Boleto”,

4– Informe o valor que deseja e toque na seta para gerar o boleto.

Você pode escolher o envio por e-mail ou tocar em “Copiar código” para que já utilize para pagamento no aplicativo do seu banco.

Qualquer pagamento por boleto pode demorar até 3 dias para receber confirmação bancária, está bem? Então, fique de olho nesse prazo para conferir se o dinheiro caiu na conta ou não – dependendo, pode até ser um pouco maior.

Saiba que não só o Nubank também inova em seus serviços. Se você é cliente do Banco do Brasil pode encontrar a facilidade de emissão de boletos pelo WhatsApp!

