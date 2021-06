Sabesp volta a suspender cortes e renegociar débitos de clientes comerciais e de serviços 

Como havia feito entre fevereiro e abril, Companhia adota a medida para minimizar impactos econômicos da pandemia

A partir do dia 1°/6, a Sabesp vai suspender cortes e renegociar débitos de clientes comerciais e de serviços dos municípios em que a empresa opera que estejam na fase de transição do Plano São Paulo. As medidas já haviam sido adotadas do início de fevereiro ao fim de abril. Desta vez, têm validade até 31 de agosto.

O objetivo é minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus diante da situação de casos e internações em todo o Brasil. Cerca de 680 mil estabelecimentos do segmento Comercial e de Serviços que tenham consumo de até 100 m³/mês têm direito aos benefícios, válidos para municípios operados pela Sabesp.

Como todo o Estado de São Paulo ainda hoje tem restrições – fase de transição –, todos os 375 municípios atendidos pela Companhia são atualmente contemplados. Desde fevereiro a abril, cerca de 10 mil negociações foram realizadas.

Os débitos existentes com a Sabesp, incluindo os acordos firmados durante o período da pandemia, poderão ser renegociados sem aplicação de multa e juros, apenas correção monetária. O prazo para parcelamento será de 12 meses, a partir da repactuação dos saldos em aberto.

Além disso, não haverá nenhuma ação de negativação por débitos por parte da Sabesp, também até o fim de agosto deste ano, e os estabelecimentos que eventualmente tenham sido negativados durante a pandemia terão os efeitos suspensos imediatamente após a repactuação dos débitos com a empresa.

Para renegociação, o cliente deve entrar em contato com a Sabesp pelo telefone 0800 055 0195.

Esta é mais uma medida adotada pela Sabesp em benefício da população durante a quarentena imposta pela Covid-19 em São Paulo. De março a setembro de 2020 vigorou a isenção do pagamento das contas de água e esgoto dos clientes das categorias Residencial Social e Residencial Favela, abrangendo mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o Estado.

Também durante a pandemia, a Sabesp distribuiu gratuitamente mais de 6,8 mil caixas d’água a famílias de baixa renda, além de ter construído mais de 650 lavatórios e bebedouros em áreas públicas de grande circulação em todo o Estado. A Companhia ainda está distribuindo um total de mais de 200 mil cestas básicas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social

do Estado de São Paulo.