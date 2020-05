Sabesp realizará serviços de manutenção na avenida Santana nesta terça-feira, 19

Foto Googe Street View

A Sabesp fará nesta terça-feira, dia 19, serviços de manutenção da rede de água na Avenida Santana, na altura do número 222, em Botucatu. Durante os trabalhos será necessário a interdição do trânsito na pista local, sentido bairro-centro, com desvio pela Rua Nilton Prado.

A previsão é que os serviços sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, ainda no período da manhã, com a liberação da via. A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.