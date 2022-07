Sabesp realiza manutenção emergencial no Centro de Reservação da Vila Mariana nesta quarta feira, 27

Companhia solicita uso consciente de água aos moradores desta região

A Sabesp informa que, devido a manutenção elétrica no bombeamento do sistema de reservação localizado na Vila Mariana, em Botucatu, o fornecimento de água pode apresentar pontos de intermitência, principalmente, nas partes altas da região leste da cidade, nesta quarta-feira, (27/7).

Os bairros Jardim Ciranda, Jardim Brasil, Jardim Bandeirantes, Cohab II, Boa Vista, Bairro alto, Jardim Peabiru, Cohab IV, CDHU, Conjunto Habitacional Comerciários IV, Jardim Mirante, Jardim Vista Linda, Vista Eden, Residencial Arlindo Durante, Parque Residencial Serra Negra, Parque Residencial Nazaré, Jardim Nicota, Residencial Chácara Santo Antônio, Vila Auxiliadora, Jardim Brasil, Vila Rodrigues e Vila Rodrigues Alves, são os principais locais que podem ser afetados.

Equipes da Sabesp trabalharam desde a madrugada desta quarta feira (27/7) para concluir os serviços. A previsão é de que a normalização total do abastecimento deve ocorrer de forma gradual durante a tarde de hoje.

Vale lembrar que não sentirão alteração no consumo os ocupantes dos imóveis que possuem caixas-d’água com reserva mínima para 24h, de acordo com a norma técnica da ABNT para instalações prediais.

A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e orienta a população para que economize no uso da água de seus reservatórios domiciliares, para uma mais rápida recuperação do sistema.

Quaisquer dúvidas, procure a empresa pelos canais de atendimentos aos clientes: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.

