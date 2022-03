Sabesp realiza eventos para o Dia Mundial da Água em Botucatu nesta terça-feira, 22

A Sabesp e a Secretaria Municipal de Educação realizam nesta próxima terça-feira (22) eventos voltados ao Dia Mundial da Água (22 de março). O principal deles será a soltura de 4.100 peixes no trecho do Rio Lavapés próximo ao campo de futebol ao lado do rio.

O evento terá participação de alunos e colaboradores da EMEF Antenor Serra. Em seguida, a Sabesp fará uma palestra, voltada a alunos do ensino médio, sobre o uso consciente da água na EE Prof. Manoel Patrício do Nascimento, localizada no Jardim Santa Mônica.

Serviço: Soltura de Peixes no Rio Lavapés, Município de Botucatu

Local: Avenida Itália s/n, Parque São Domingos (próximo ao campo de futebol do Rio Lavapés)

Data: Terça-feira, 22 de março de 2022. Horário: às 08h30

