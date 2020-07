Sabesp prorroga isenção de conta para famílias de baixa renda até 15 agosto

A Sabesp prorrogou a isenção do pagamento das contas de mais de 2 milhões de pessoas em todo o Estado que têm o benefício das tarifas residencial social e residencial favela. A medida está vigente desde abril e, de lá para cá, também estão suspensos os cortes no fornecimento de água para esses beneficiários dessas tarifas. Prevista para valer por três meses (abril, maio e junho), a isenção foi estendida para 31 de julho e, agora, para 15 de agosto de 2020.

A isenção da conta para as famílias de baixa renda das tarifas social e favela é uma forma de a Companhia contribuir para minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia da Covid-19. Para todos os consumidores, a Empresa ampliou prazo para medidas de cobrança e tem disponibilizado negociações especiais e ampliação da regra de negociação de débitos em aberto para pagamento em 10 parcelas iguais.

Ações sociais

Desde o início da quarentena decretada pelo Governo do Estado, no final de março, a Sabesp já beneficiou 21 mil pessoas com a doação de mais de 5,2 mil caixas-d’água na Região Metropolitana e também em municípios do interior. A distribuição dos reservatórios é uma das medidas sociais adotadas pela Sabesp para combater o coronavírus. A necessidade de imóveis terem caixa-d’água com reservação para ao menos 24 horas está determinada no decreto estadual 12.342/78.