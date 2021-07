Sabesp promove live para lançar Campanha Inverno Solidário 2021

Ação neste sábado, 03, em formato online, com música e brincadeiras visa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar o frio; espectador poderá fazer doações de cobertores

A Sabesp realiza neste sábado, 03, uma live, com participação da primeira-dama do Estado, Bia Doria, para o lançamento da Festa Julina em Prol da Campanha Inverno Solidário 2021, promovida pelo Governo de São Paulo. O objetivo é conseguir doações de cobertores para a Campanha Inverno Solidário deste ano.

A ação ao vivo, totalmente online, começa a partir das 16h, com acesso pelo link do YouTube: https://youtube.com/c/AESabespOnline

A festa terá 4 horas de duração e vai contar com a participação da banda Blue Boys, formada por 15 músicos e 4 bailarinos. Também haverá sorteio de brindes para os espectadores, por meio de inscrição online, e brincadeira de “correio elegante”, por meio do chat.

As doações para a campanha serão feitas por meio de um QR Code que estará sempre disponível na tela durante a live. Ao acessar o código pela câmera do celular, os espectadores serão direcionados para um site no qual poderão adquirir a quantidade desejada de cobertores para a doação, optando pela forma de pagamento que for mais conveniente: transferência bancária, cartões de débito ou crédito, boleto bancário e PIX.

Além da primeira-dama Bia Doria, que é presidente do Fundo Social de São Paulo, vão participar da ação online o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido; o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga; e representantes da Associação Sabesp e da AESabesp.

A realização é de responsabilidade do Programa do Voluntariado da Sabesp. Os patrocinadores são Sabesp, Associação Sabesp, AESabesp e Clube Esperia.

Histórico

Criada em 1947, a Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade civil. Seu principal objetivo é coordenar ações de arrecadação de itens de inverno, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. A Sabesp participa oficialmente da Campanha do Agasalho desde 2002 e, ao longo dos anos, vem se destacando entre as empresas que mais contribuem.

A Sabesp encerrou a Campanha Inverno Solidário 2020 atingindo a marca de 102 mil cobertores novos, arrecadados em ações realizadas no interior, litoral e capital. Além dos cobertores, 88 mil agasalhos também foram arrecadados pelo Grupo de Voluntariado da Sabesp, totalizando 191 mil peças.

Serviço:

• Evento: “Live Inverno Solidário 2021”

• Data: 3/7 (sábado), a partir das 16h.

• Objetivo: Arrecadar itens de inverno para a Campanha Inverno Solidário