Sabesp fará atividades em municípios da região pelo Dia da Água 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/3) e à Semana da Água (21 a 27/3), a Sabesp promove diversas ações no Estado de São Paulo para conscientizar a população sobre a importância da água e a conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. Na região do Médio Tietê, estão programadas ações de sensibilização ambiental em 11 cidades.

Por conta da pandemia, todos os eventos que envolvem a participação da comunidade serão realizados de forma virtual.

Em Botucatu, a Prefeitura Municipal e o Condema, em parceria com a Sabesp, lançarão um vídeo temático para o Dia Mundial da água que abordará conteúdos como: por que o dia 22 de março é uma data importante, de onde vem as águas da cidade, a importância da Sabesp no abastecimento público e as obras da Represa do Rio Pardo, além do papel da população na conservação deste bem finito.

O vídeo será disponibilizado para os professores e alunos da rede municipal de ensino, através da secretaria da Educação e, também, para toda população botucatuense em publicação no Youtube, em link que será divulgado no decorrer da semana.

Já no município de Conchas, cerca de 100 alunos da rede municipal de ensino, na faixa etária de 6 a 9 anos, vão participar da palestra virtual da Sabesp “Água, Saneamento, Meio Ambiente e Sustentabilidade: uma Abordagem Sistêmica em Educação Ambiental”, que tem como foco o uso consciente da água e a preservação do meio ambiente.

A atividade visa sensibilizar e despertar nos alunos noções sobre os usos múltiplos da água, o ciclo hidrológico e do saneamento, os benefícios ao meio ambiente e à saúde decorrentes do saneamento e o papel da população no uso correto dos equipamentos de saneamento. A palestra será ministrada por profissionais da Superintendência de Gestão Ambiental da companhia, por meio de webinar, agrupando turma com fornecimento de link. A iniciativa conta com apoio da coordenação do Programa Verde Azul e da secretaria de Educação da Prefeitura de Conchas.

Além disso, serão realizados o plantio de mudas de árvores, em atos simbólicos de cuidado e preservação ao meio ambiente, em áreas internas como estações de tratamento de esgoto de alguns municípios operados pela Sabesp na região, entre eles: Salto de Pirapora, São Roque, Alumínio, Pederneiras, Pratânia, Tatuí, Araçariguama, Capela do Alto e Piedade. Estas ações contam também com a parceria das secretarias de Meio Ambiente, Verde e Agricultura dos municípios envolvidos e não estão abertas ao público, em atendimento as regras e medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid19.

Para o superintendente da Sabesp na região do Médio Tietê, Maurício Tápia, essas ações visam promover a conscientização das pessoas em relação às questões ambientais: “Queremos passar para a população que a melhor comemoração para a data e presente para os municípios é a reflexão de seus cidadãos sobre a responsabilidade do uso consciente e sustentável dos recursos naturais. Sempre falamos que a educação transforma, é o melhor caminho para reverberar ações e atitudes mais conscientes”.

A Sabesp já possui um calendário contínuo e consolidado de ações que promovem a educação e a preservação ambiental. Neste ano, a programação do Dia da Água foi adaptada, priorizando atividades virtuais e eventos internos que seguem rigorosamente os protocolos de segurança para evitar a propagação do coronavírus.

Acompanhe a programação de todo o Estado nas redes sociais

Para destacar a importância do Dia Mundial da Água, a Sabesp realiza uma série de atividades especiais em suas redes sociais. A programação começa nesta segunda-feira (22/03) com uma live com o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, que vai falar das principais ações da Companhia para garantir abastecimento e também da situação da água no mundo.

O ciclo de atividades segue até o dia 31 com transmissões ao vivo, quiz do Buzzfeed para testar seu conhecimento e exibição do primeiro episódio da segunda temporada da websérie “Todos pelo Rio Pinheiros”.

As lives serão conversas com especialistas de dentro e de fora da Sabesp que vão traçar um panorama sobre a importância da água, a responsabilidade socioambiental e a conscientização para a construção de um mundo sustentável. As atividades se adaptam aos dias de quarentena ao incentivar a população a permanecer em casa e ao mesmo tempo proporcionam interação com temas importantes sobre a água e o saneamento.

Além do presidente da Sabesp, participam das lives o superintendente de Gestão de Empreendimentos da Sabesp, Guilherme Paixão; a gerente do Departamento de Gestão das Relações com Clientes, Ângela Biancolin; a velejadora e escritora, Heloisa Schurmann; e a coordenadora do Núcleo Engordador do Parque da Cantareira, Elisângela Vicario; e o grupo Ciência em Show. Além de dois nomes internacionais como o hidrólogo do Programa Hidrológico Internacional da Unesco (América Latina e Caribe), Miguel Doria; e a engenheira ambiental e artista digital, Marina Lobo.

Outro destaque é o lançamento da segunda temporada da websérie “Todos pelo Rio Pinheiros”, pelo Youtube e Facebook da Companhia. O primeiro episódio desta temporada vai ao ar no dia 22/03, às 20 horas, retratando o dia a dia de uma catadora de materiais recicláveis. O objetivo da websérie é justamente mostrar que todos podem contribuir com ações simples para a conservação do meio ambiente e para a despoluição do rio Pinheiros. Por conta da pandemia, a gravação dos episódios não mobilizou uma grande equipe e foi feita utilizando o celular. Uma forma simples e eficiente de mostrar bons exemplos que encontramos no nosso dia a dia. A segunda temporada terá ainda mais outros dois episódios que vão ao ar nos dias 1º e 8 de abril.

Então, siga a Sabesp nas redes sociais e fique atento a toda a programação para a Semana Mundial da Água: Facebook (www.facebook.com/OficialSabesp); Twitter (@Sabesp); LinkedIn (www.linkedin.com/company/sabesp); e Instagram (@sabespcia).

PROGRAMAÇÃO DAS LIVES

ESPECIAL DIA MUNDIAL DA ÁGUA (DE 22 A 31 DE MARÇO)

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE DIA MUNDIAL DA ÁGUA, às 15 horas, com o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga.

TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE SOBRE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, às 17 horas, com o hidrólogo do Programa Hidrológico Internacional da Unesco (América Latina e Caribe), Miguel Doria.

QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE SOBRE O PROGRAMA ÁGUA LEGAL, às 15 horas, com a gerente de Gestão das Relações com Clientes da Sabesp, Ângela Biancolin.

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE A VOZ DOS OCEANOS, às 15 horas, com a velejadora e escritora Heloisa Schurmann.

SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE MEMÓRIAS DO SANEAMENTO, às 15 horas, com a coordenadora do Núcleo Engordador do Parque Cantareira, Elisângela Vicario.

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

LIVE AQUAMETRAGEM (curta-metragem premiado pela ONU), às 11 horas, com a engenheira ambiental e artista digital Marina Lobo.

TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO – Facebook, Twitter e Linkedin

– LIVE NOVO RIO PINHEIROS, às 15 horas, com o superintendente de Gestão de Empreendimentos da Sabesp, Guilherme Paixão.

QUARTA-FEIRA, 31 DE MARÇO – Facebook e Youtube

– LIVE EXPERIMENTOS SOBRE A ÁGUA, às 15 horas, com o grupo Ciência em Show.