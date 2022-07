Sabesp anuncia investimentos para ampliação do saneamento básico na região de Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A Sabesp anunciou, nesta quinta-feira (28), obras e investimentos para o saneamento básico dos municípios que fazem parte do Médio Tietê. No total, a Companhia investirá R$ 436 milhões para a região. O diretor de Sistemas Regionais da Companhia, Antônio Carlos Teixeira realizou o encontro, que teve também a participação do superintendente no Médio Tietê, Maurício Tápia

Implantado em 2020, o Novo Marco Legal do Saneamento Básico possibilitou, entre outros, a expansão de programas importantes da Sabesp. São ações que buscam universalizar o abastecimento de água tratada, além da coleta e tratamento de esgotos em todas as 375 cidades atendidas pela Companhia.

“Estamos expandindo a coleta de esgoto rumo à universalização do atendimento. Iniciativa que contribui para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população com reflexos no desenvolvimento econômico dos municípios” afirmou Teixeira.

Botucatu

Sede da Unidade de Negócio Médio Tietê, Botucatu tem muitas obras já concluídas nestes 4 anos de investimentos. Entre elas, a perfuração do Poço 5 – distrito de César Neto, a instalação de reservatório nos bairros da Mina e Alvorada da Barra, a recuperação de coletores de esgoto em todo o município, a implantação de rede coletora de esgoto na Mina. Além disso, há também a implantação de SAA e SES na Vila dos Pescadores (CDHU Botucatu I).

Em andamento, estão, por exemplo: a implantação de Estação Elevatória de Água Tratada e duplicação do reservatório na Cohab I, de redes distribuidora de água e coletora de esgotos no Distrito Industrial IV e a manutenção da ETE Lageado, com instalação de peneira rotativa de tambor. Sem contar a principal delas, que é a construção da Barragem de Acumulação no Rio Pardo, obra de segurança hídrica da história de Botucatu, também está em execução.

Durante o evento, foram anunciadas as obras de perfuração dos Poços P1 (bairro da Mina) e Poço P2 (Piapara), além de toda a limpeza da área que irá comportar o reservatório da Barragem do Rio Pardo.

No total, estão sendo investidos em Botucatu 83,6 milhões de reais dos R$ 436 milhões previstos para o Médio Tietê.

São Manuel

Em São Manuel, foram investidos R$ 2,6 milhões em obras que incluem: a perfuração do Poço P5, o remanejamento de 680 metros de emissário da COHAB, o fornecimento de materiais hidráulicos para implantação do Distrito Industrial II, além das obras de contenção das margens do Córrego Paraíso, com revitalizações e melhorias nas áreas de captações, reservatórios, Estação de Tratamento de Água (ETA) e também nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) da Sede do município e do Distrito de Aparecida de São Manuel.

Durante o encontro, foram anunciadas as obras que estão em fase de elaboração de contrato, dentre elas, a licitação para a perfuração dos Poços P6 e P7, que irão reforçar o sistema de produção de água do município, garantindo maior confiabilidade no abastecimento e segurança hídrica para toda a população são-manuelense. Estão previstos recursos no valor de R$ 4,6 milhões para execução destes empreendimentos.

Ao todo, os investimentos da Companhia no município, nos últimos quatro anos, totalizam R$ 7,3 milhões, beneficiando com mais saúde e qualidade de vida uma população de aproximadamente 40 mil habitantes.

Pratânia

Todo município de Pratânia está sendo beneficiado com as obras de melhorias e revitalizações, concluídas recentemente, nas áreas do Poço P1, do reservatório Pratinha e da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Sede. Além da ampliação do escritório e da implantação de sistema de monitoramento das instalações da Companhia.

Ainda com o objetivo de aumentar o fornecimento de água e garantir maior conforto e qualidade de vida para população, está sendo iniciada a perfuração do Poço P3, que irá beneficiar diretamente os mais de 4.300 habitantes da cidade. Os investimentos em Pratânia ultrapassam R$ 1,14 milhão.

