Sabesp abre na segunda-feira, 26, inscrições para 495 vagas no Programa Aprendiz 2021

A Sabesp abre, nesta segunda-feira (26/07), as inscrições do processo seletivo do Programa Aprendiz 2021 para preenchimento de 495 vagas, distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. As vagas serão destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão.

O processo será totalmente no formato virtual, respeitando-se as restrições sanitárias e a saúde de todos. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela seleção dos candidatos, que será feita por meio de análise do histórico escolar (das notas de Português e Matemática do último ano cursado), gerando um ranking de classificação. Os interessados poderão realizar a inscrição até as 14 horas do dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet no endereço www.concursosfcc.com.br.

O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP, que atua na qualificação e formação técnico profissional de Assistente Administrativo. Para esta edição, além das vagas reservadas para deficientes, conforme a legislação, a Sabesp reservou 35 vagas especificamente para adolescentes pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho infantil, coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

Os aprendizes terão direito ao salário no valor de R$ 550, incluindo benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP.

O programa tem importante papel social, contribuindo com a formação dos jovens ao oferecer aprendizado teórico e prático, além da troca de experiências e a integração com empregados e estagiários, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Desde 2006, início do programa, a Sabesp proporcionou oportunidades para mais de 4 mil jovens aprendizes, que puderam atuar em uma das maiores companhias de saneamento do mundo.

SERVIÇO

Inscrições: de 26 de julho a 9 de agosto de 2021

Quanto: R$ 30 (para solicitar a isenção ou redução de 50% do pagamento do valor da inscrição o candidato deverá efetuar o requerimento até o dia 30/07, conforme os procedimentos estabelecidos no edital do concurso).

Número de vagas: 495 distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral

Onde: www.concursosfcc.com.br

Importante: Leia o edital completo.

Serviço de Atendimento ao Candidato: A Fundação Carlos Chagas está disponível pelo Fale Conosco no siste www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 10 às 16 horas.