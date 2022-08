Sábado tem Dia D contra Poliomielite e Multivacinação em Botucatu

Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas para imunizar as crianças.

No próximo sábado, 20 de agosto, será realizado o Dia D de vacinação contra a Poliomielite. A campanha nacional de imunização tem como objetivo vacinar crianças de 1 a 4 anos contra a doença. Neste ano, além desta campanha específica, também ocorrerá a Multivacinação para atualização de vacinas para crianças e adolescentes até 14 anos.



Todas as unidades estarão preparadas para realizar esta campanha. Os pais devem levar seus filhos nas unidades de saúde entre 8 e 17 horas.



A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. A vacina é administrada de forma oral em crianças de 1 a 4 anos. O objetivo da Secretaria de Saúde é vacinar 95% do público alvo.



Já a Multivacinação tem como objetivo a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes, de acordo com calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Estarão disponíveis nas unidades vacinas como contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e Covid-19, entre outras.



Para vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e portar o documento de identificação e carteira de vacinação. Crianças com quadros febris ou diarreias devem aguardar o fim de sintomas para se imunizar. Quem teve covid-19 deve aguardar 30 dias para a imunização.



Ação especial



A Prefeitura de Botucatu, através das Secretarias de Saúde e Educação, em parceria com os Rotarys Clubs de Botucatu, promoverá em cinco unidades de saúde, uma em cada região da Cidade, atividades de entretenimento para atrair as crianças para a ação.



O Zé Gotinha estará recepcionando as crianças e haverá distribuição de pipoca e algodão doce nas seguintes unidades: no período da manhã (das 8 às 12 horas): Jardim Iolanda – Região Norte; Santa Maria – Região Sul; Rubião Júnior – Região Oeste; no período da tarde (das 13 às 17 horas): Cecap – Região Central; e Jardim Peabiru – Região Leste.



A ação do Dia D contará com o apoio dos Rotarys Club: Botucatu Norte, Botucatu Norte, Botucatu Bons Ares, Botucatu Cuesta, Botucatu Cidade Alta, e Botucatu.



