SA Imóveis completa 25 anos com mudanças e contratando profissionais

Esse ano a S.A imóveis completa 25 anos de serviços prestados no mercado imobiliário, e nosso jeito de comemorar é fazendo o que a gente mais ajuda nosso cliente a fazer: Mudar, estamos mudando de endereço para uma sede novinha, especialmente pensada para atender cada vez melhor.

E é com muito orgulho que a S.A anuncia que está mudando e CONTRATANDO. Sim, nosso presente para Botucatu é crescer e contratar, por isso anunciamos 6 novas vagas para trabalhar com a gente.

1) 3 vagas para Corretora, sendo 2 para corretoras (res) de locação e 1 vaga para corretora de vendas.

2) 1 vaga para Captadora (or) de imóvel.

3) 1 vaga para Vistoriador de imóvel.

4) 1 Vaga para Supervisora (or) de Marketing e publicidade.

Obs: para todas as vagas é exigido experiência comprovada e muita, muita pró atividade e vontade de fazer parte desse super time da S.A imóveis.

Envie seu curriculum com foto e vaga pretendida no assunto do e-mail para: [email protected]

Qualquer dúvida você pode ligar e falar diretamente com o Gustavo no celular: (14) 99691 2081