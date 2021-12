Rotas Cervejeiras oferecem cardápio de viagens pelo estado de SP no verão

Com a chegada do verão, as seis rotas cervejeiras do estado de São Paulo entram no cardápio do viajante que busca os sabores e a tranquilidade do interior paulista. Destaque para as regiões de Piracicaba, Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e Capital – sendo que as duas últimas apresentaram aumento de 55% e 40%, respectivamente, no número de cervejarias em 2020.

Segundo o Anuário da Cerveja, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, o estado de São Paulo teve um crescimento de 550% no número de fábricas entre 2017 e 2020. Com 285 estabelecimentos, é o líder nacional no ranking.

O mapeamento foi feito pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado. São diversas opções entre cervejarias artesanais com produtos e sabores locais, tours guiados, degustação e até oficinas sobre a fabricação da bebida.

É possível visitar e conhecer também o processo das grandes fabricantes, como Ambev, com visitação em Campinas, Agudos, Jaguariúna e Ribeirão Preto. A Heineken abriu as portas da fábrica de Jacareí – primeiro tour guiado da marca no Brasil.

Até 2023 mais uma cidade paulista receberá uma marca famosa: a espanhola Estrella Galícia confirmou o investimento de R$ 2 bilhões na construção em Araraquara da 1ª fábrica fora do país europeu.

O interior paulista reúne ingredientes favoráveis ao crescimento da produção de cervejas: famílias de imigrantes europeus, disponibilidade de insumos, principalmente água, produtores preocupados com a qualidade e frescor das geladas, aumento da demanda por opções artesanais e um calor que funciona como incentivo, principalmente no verão.

