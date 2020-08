Rotary Club de Botucatu Cuesta apoia promoção do aleitamento materno

A amamentação é a melhor forma de alimentar o bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda amamentar os bebês a partir da primeira hora do nascimento até os primeiros seis meses de vida. O Rotary Club de Botucatu Cuesta fará atividades remotas para apoiar a causa.

O leite humano proporciona uma combinação única de proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas e células vivas, assim como benefícios nutricionais, imunológicos, psicológicos e econômicos reconhecidos e inquestionáveis.

O mês de agosto tornou-se simbólico na promoção do aleitamento materno, tanto no Brasil como no mundo. Agosto Dourado e Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM2020), tem o objetivo de apoiar, promover e incentivar o aleitamento materno.

“O slogan para SMAM2020 é -Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável-. A pandemia do COVID -19 mudou os formatos dos eventos. Não teremos eventos presenciais, mas utilizaremos as redes sociais e os canais de comunicação para divulgar a amamentação e seus benefícios. O Rotary Club de Botucatu Cuesta apoia e incentiva a campanha. Junte-se a nós”, diz nota.