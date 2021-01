Rodovias do Tietê desmente fakenews de afundamento de pista na Marechal Rondon em Botucatu

A Concessionária Rodovias do Tietê recebeu, por meio das redes sociais, imagens de um post indicando sobre um possível “afundamento de pista” na Rodovia Marechal Rondon/SP-300, próximo ao km 258, em Botucatu. A Concessionária esclarece que tais informações não correspondem com a verdade.

A Rodovias do Tietê reafirma seu compromisso com a verdade e repudia, a pulverização de informações falsas que, por assim serem, produzem percepções equivocadas sobre a realidade, desinformação e podem trazer insegurança às pessoas.

A Concessionária informa ainda que, todo o trecho sob concessão é inspecionado diariamente, 7 dias por semana, de 90 em 90 minutos, em estrito cumprimento ao contrato firmado com o Poder Concedente, sendo certo que qualquer anomalia seria prontamente verificada pelas equipes de operação, engenharia e conservação, e imediatamente reportada à ARTESP, aos usuários, imprensa e comunidades lindeiras.

Todas as informações relacionadas às obras, intervenções e operações especiais, podem ser verificadas em nossas redes sociais, site ou ainda através do canal de comunicação com a imprensa.