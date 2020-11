Rocam e Vigilância Ambiental em Saúde retiram cão preso em grade de portão em Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde foi acionada pela equipe da ROCAM da Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira, 26, para auxiliar o resgate de um cãozinho preso na grade de portão de um imóvel na região norte.

A equipe acredita que o animal tentou sair pelo vão da grade e acabou entalado, não conseguindo voltar com parte do tronco pra dentro. Não havia ninguém no imóvel no momento da ação, mas foi constatado que o animal tinha ração, água e abrigo a disposição.

Os profissionais da Vigilância envergaram a grade e libertaram o cãozinho daquela situação, sem ferimentos .