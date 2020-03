Reunião na Prefeitura orienta o cancelamento de todos os cultos e missas em Botucatu

O Prefeito Mário Pardini e o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, reuniram na manhã dessa terça-feira, 17, lideranças religiosas da Cidade, para recomendar as medidas que devem ser tomadas pelas igrejas durante este período de atenção máxima e prevenção a Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

Estiveram presentes na reunião o Pastor João Paulo Marques, presidente do Conselho de Pastores de Botucatu, o pároco da Catedral Metropolitana de Botucatu, padre Émerson Anizi, que representou as Igrejas Católicas, além de outras lideranças.

Entre as orientações, a recomendação de que sejam suspensos cultos, missas e reuniões religiosas durante esse período de atenção a Covid-19.

“Essa medida tem como objetivo evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas como prevenção a proliferação da doença, conforme orientação das autoridades de saúde de âmbito nacional e estadual. Nossa fé continua fortalecida, acreditando que Deus abençoará a nossa população e nos ajudará a enfrentar esse período com coragem”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Segundo o decreto de nº 11.939, expedido pelo Prefeito Mário Pardini na última segunda-feira, 16, estão suspensas de forma imediata todos os eventos públicos, culturais e esportivos, incluindo festividades alusivas à comemoração do aniversário da Cidade, ficando mantida apenas a Cerimônia de Ato Cívico no dia 14 de abril, sem a participação do público em geral. O mesmo decreto recomenda a suspensão de eventos privados com aglomeração de pessoas.

“As decisões se pautam em recomendações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, adequadas para situação epidemiológica atual do Município. Se houver evidências de transmissão comunitária antes dos prazos previstos, novas medidas poderão ser tomadas envolvendo outros setores”, finalizou André Spadaro.