Reunião debate calendário de eventos em Botucatu

Reunião do COMUTUR – Conselho Municipal de Turismo, realizada nesta terça-feira, dia 09, através de plataforma online, debateu o calendário de eventos em Botucatu.

A Prefeitura, através de suas Secretarias de Cultura e Adjunta de Turismo, juntamente com representantes da UNESP – Universidade Estadual Paulista, APOE – Associação dos Promotores e Organizadores de Eventos e Solutudo, fecharam uma parceria para criação e divulgação do Calendário Único de Eventos do Município de Botucatu.

Segundo Comunicado, esse calendário começa a ser elaborado como oficial para a cidade.