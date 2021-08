Restrições de horário e público para comércios e serviços no estado de SP terminam hoje

Esta segunda-feira (16) é o último dia das restrições de horário e de público para os comércios e serviços no estado de São Paulo. A partir desta terça (17), o estado avança para a fase de retomada segura do plano de combate à pandemia de Covid-19.

Entre os dias 1º e 16 de agosto, comércio e demais atividades econômicas puderam funcionar com 80% da capacidade. A flexibilização acontece após o avanço da vacinação contra Covid-19 no estado e queda no número de internações.

Somente após todos os adultos vacinados com a primeira dose das vacinas contra Covid-19, o estado de São Paulo encerrará os limites de horários das atividades econômicas. O governo classificou essa fase do Plano SP como “retomada segura”.

De acordo com as previsões do governo, não haverá mais estas restrições a partir do dia 17 de agosto.

