Residentes de Medicina Veterinária promovem campanha de arrecadação de alimentos

Iniciativa é da AMVRB e coletivo Flor do Gueto. Veja como colaborar.

A Associação dos Médicos Veterinários Residentes de Botucatu (AMVRB), da FMVZ/Unesp, em parceria com o coletivo Flor do Gueto, está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos que serão distribuídos para famílias necessitadas na periferia de Botucatu.

A campanha pretende arrecadar arroz, feijão, óleo, leite e macarrão. As doações podem ser deixadas na sede a AMVRB, no corredor central do Hospital Veterinário, no campus de Rubião Junior, até dia 06 de junho.

Também podem ser feitas doações em dinheiro pelo site vakinha.com.br (ID: 1072303) também até o dia 06 de junho. A meta é conseguir 40 cestas contando cada uma, com todos os alimentos solicitados. Caso o valor arrecadado seja maior que a meta, o excedente será destinado na compra dos alimentos já mencionados.

O link para acessar a vakinha está também na conta no instagram @amvrbotucatu .