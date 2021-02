Repartições municipais estarão funcionando nas próximas segunda, terça e quarta-feira

Por conta do cancelamento dos pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, em alusão ao Carnaval, todas as repartições públicas municipais estarão funcionando normalmente nas próximas segunda, terça e quarta-feira.

A medida tem respaldo no decreto municipal 12.189, que dispõe sobre Feriados e Pontos Facultativos nas repartições públicas municipais e leva em consideração a adoção de medidas no Município para enfrentamento de emergência de saúde pública, decorrente da pandemia do coronavírus.

O decreto está disponível no Semanário Oficial Eletrônico da Prefeitura, no site oficial do Município (www.botucatu.sp.gov.br).