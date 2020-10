Renovação de CNH já pode ser feita de forma online

O serviço digital é oferecido dentro da plataforma do Poupatempo tanto para a renovação da CNH quanto para solicitação da carteira digital

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agora ficou mais fácil pelos canais digitais oferecidos pelo Detran.SP por meio da plataforma do Poupatempo www.poupatempo.sp.gov.br. O serviço está disponível em todo o Estado de São Paulo e traz mais comodidade ao cidadão, especialmente neste período de pandemia. Após sua emissão, o documento será disponilibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a versão impressa enviada via correio no endereço cadastrado no Detran.SP.

O processo eletrônico é simples e vale para todas as categorias de CNH e está disponivel para quem não quer alterar dados no documento, como nome e categoria e aqueles que não estejam com a habilitação suspensa ou cassada. Basta acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital e selecionar a opção Renovação de CNH. O primeiro passo é preencher o cadastro e agendar o exame médico em uma clínica credenciada pelo Detran.SP. Para quem exerce atividade remunerada (EAR) e precisa fazer exame psicológico para inclusão deste dado na carteira, também será indicado um profissional cadastrado.

Após a realização e aprovação no exame, o motorista deverá pagar a taxa de emissão do documento nos bancos cadastrados (Santander, Banco do Brasil ou Bradesco), que também pode ser feito por meio eletrônico. A foto será a mesma utilizada na carteira anterior, a não ser que tenha havido alguma mudança na aparência do cidadão (não utiliza mais óculos, por exemplo). Concluído o processo, a versão impressa é encaminhada ao motorista e para quem optar pela versão digital serão enviadas, por email, orientações de como proceder por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Vale lembrar que em função da pandemia do coronavírus e de acordo com a Deliberação nº 185, de 19 de fevereiro de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), as CNHs e Permissões Para Dirigir (PPDs) vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 tiveram validade prorrogada por tempo indeterminado.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, mesmo com a obrigatoriedade da renovação temporariamente suspensa, os motoristas paulistas têm usado a tecnologia para atualizar os documentos. “Durante o período de quarentena, o Poupatempo e o Detran.SP continuaram atendendo as necessidades da população pelos canais digitais. As renovações de CNH somam mais de 210 mil emissões pelo site e aplicativo dos órgãos de atendimento ao cidadão”, afirma Macedo.

CNH Digital

Para aqueles que já desejam fazer a CNH digital, após a renovação da habilitação que virá com um QR Code (código de barras), basta solicitá-la por meio do aplicativo CDT (Carteira Nacional de Trânsito) da SERPRO (empresa de tecnologia do governo federal). A validade da CNH digital, que ficará armazenada no celular do usuário, é a mesma da impressa e tem o mesmo valor jurídico.

“Estamos trabalhando para levar os serviços oferecidos pelo Detran.SP à toda população do Estado. Nosso objetivo é usar a tecnologia para agilizar o acesso e trazer resoluções mais rápidas e seguras aos motoristas, especialmente neste período de pandemia. Para isso, hoje o Detran.SP disponibiliza mais de 60 serviços pelos canais digitais e queremos avançar cada vez mais facilitando os procedimentos”, frisa Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.SP.

Serviços online

O Detran.SP oferece mais de 60 serviços digitais para facilitar o dia a dia do cidadão. Além da renovação, solicitação da CNH digital, podem ser feitos o levantamento de pontos da CNH, transferência, venda e registro de veículos, pesquisa sobre certidões negativas e positivas, liberação de veículos apreendidos por infração de trãnsito, entre

outros. Acesse aqui.