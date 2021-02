Relógios de alguns celulares foram atrasados mesmo sem horário de verão; veja como corrigir

Essa alteração automática de horários acontece principalmente em aparelhos com versões anteriores ao Android 10, que foi lançado em 2019.

Em novembro passado, usuários já tinham relatado que seus celulares adiantaram o relógio. Isso aconteceu porque, até 2017, o horário do verão começava no mês de outubro. Em 2018, a última vez em que foi adotado, ele começou no 1º domingo de novembro e terminou em fevereiro.