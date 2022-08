Rei do ferro velho em Botucatu: Valter Acerra completa 90 anos

Uma das figuras mais conhecidas e populares de Botucatu, o senhor Valter Acerra completa nesta quarta-feira (24) seus 90 anos. Esbanjando saúde e simpatia.

Natural de São Manuel, sua vida não começou no ferro-velho, como muitos imaginam. Quando jovem seguiu a profissão dos pais, ou seja, trabalhando como alfaiate. Ele veio para Botucatu em 1958 para abrir seu próprio Ferro Velho.

Acerra construiu uma linda família, tendo como grande companheira a dona Celina Savio, que faleceu em 2005. Ela era filha de José Savio, dono de um ferro velho em São Manuel. Começava ai o seu famoso ofício, que lhe renderia o carimbo de Rei do Ferro Velho.

Dessa união nasceram os filhos Valter José, Maria Elisabeth, Silvana (falecida aos 48 anos) e Renato. Depois vieram 7 netos e agora também bisnetos.

Em entrevista ao site da Solutudo em 2019, Valter Acerra disse que tinha orgulho da forma como ganhou a vida, vendendo e comprando ferro-velho.

“Encaro meu trabalho como um bem para as pessoas, para a cidade e para mim, que ganho com isso. Eu limpei muito quintal. Nunca ninguém me falou nada de ruim. Sempre me elogiaram. Fiz muitos amigos. Não tenho um inimigo em Botucatu”, disse ele em entrevista na oportunidade ao jornalista Carlos Pessoa.