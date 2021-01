Região de Botucatu pode ser rebaixada para a fase laranja pelo Governo do Estado

O governo de São Paulo deve regredir regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica. O anúncio deverá ocorrer no início da tarde desta sexta-feira, 15.

Com piora nos indicadores de Covid-19, a reclassificação do plano, prevista para ocorrer em 5 de fevereiro, foi antecipada para hoje.

Pela regra, as antecipações só ocorrem se há necessidade de impor medidas mais restritivas por conta do agravamento nos índices de saúde.

A expectativa é a de que a região de Marília passe a ficar na fase mais restritiva da proposta, na qual apenas serviços essenciais podem operar. A região de Bauru, onde está Botucatu, deve ficar na laranja, na qual bares não podem funcionar.

Presidente Prudente, Sorocaba e Registro devem seguir na fase laranja e o restante do estado permanecerá na amarela.

Fonte: Portal G1