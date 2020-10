Rede Jaú Serve Supermercados lança seu Festival PET com muitas promoções e novidades

Seu melhor Amigo Merece!



Não importa a raça ou a espécie, os animais são conhecidos por demonstrarem muita gratidão e amor para seus donos e por isso também merecem todo cuidado e carinho.

E esse universo é tão encantador, que vai muito além de apenas alimentação, são tantos atributos especiais, que o Jaú Serve preparou um Festival PET incrível, recheado de promoções e produtos que farão a alegria do seu PET.

O Festival PET JS acontece do dia 30 de setembro até o dia 13 de outubro, nas 36 lojas da Rede e trará itens especiais como higiene, limpeza, brinquedos, acessórios e muito mais, com preços que você irá encontrar somente no Jaú. São tantos mimos lindos que vale muito a pena conferir!

Além do festival PET, você também poderá conhecer e colaborar com o projeto Barriguinha Cheia, uma ação que o Jaú Serve já realiza há dois anos, que tem como principal objetivo do arrecadar doações para cães e gatos e contemplar as entidades que realizam trabalhos voltados a essa causa, nas cidades onde o Jaú Serve está presente.

Então, venha conferir tudo que o Jaú Serve preparou para o Festival PET e deixe seu melhor amigo muito mais Feliz.

Jaú Serve – O Supermercado da família Feliz.

Confira as novidades e ofertas em: https://www.jauserve.com.br/pet/