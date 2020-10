Rede Jaú Serve lança campanha com mais de 1 R$ em prêmios

Outubro é o mês do aniversário da rede de Supermercados Jaú Serve e em 2020 para comemorar seus 56 anos, a rede brinda seus clientes com uma campanha cheia de novidades e ações incríveis.

A tão aguardada promoção de final de ano que distribuirá Mais de 1 milhão em prêmios, está de cara nova. De 01 de outubro até 31 de dezembro, os clientes do Clube de Vantagens Jaú Serve Plus que identificarem suas compras, estarão concorrendo a 20 carros através de números da sorte. E para os clientes que possuem cadastro no Aplicativo Jau Serve Plus as chances são duplas e exclusivas, com descontos instantâneos de R$ 25 e R$ 50 todos os dias, para compras efetuadas em qualquer loja da rede.

Para participar é muito simples. Basta o cliente atualizar seus dados ou efetuar seu cadastro no Clube de Vantagens através do site www.jauserve.com.br, na área promoções, no aplicativo JS Plus ou nos totens disponibilizados nas 36 lojas da rede, informar o CPF no caixa antes de passar as suas compras, que a cada R$ 40,00 será gerado automaticamente um número da sorte e mais uma RaspAqui para quem tiver o Aplicativo JSPlus.

Mas as novidades não param por aqui. Para as compras que tiverem produtos aceleradores participantes, será gerado números da sorte extras, que poderão ser consultados a qualquer momento nas plataformas – aplicativo JS Plus/ Site ou Totem. Diariamente serão disponibilizados mais de 100 descontos instantâneos, então cadastre no Clube de Vantagens para não perder nenhuma chance!

Pronto! Todos já estarão concorrendo. Para acompanhar as notícias, conferir as ofertas e promoções, acesse nossos canais de comunicação no Aplicativo, Facebook, Instagram e site oficial da rede.

Jaú Serve, o Supermercado da Família Feliz!