Rede Casa da Natureza em Botucatu reúne projetos de Educação Ambiental

Com o objetivo de articular e integrar projetos e programas relacionados às temáticas da Educação Ambiental, da Ciência-Cidadã, da Conservação da Natureza, desenvolvidos da região da Cuesta de Botucatu, professores, alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e do Instituto de Biociências (IB) da Unesp, câmpus de Botucatu, criaram a Rede Casa da Natureza (RCN).

A Rede surgiu a partir da ação coletiva dos projetos Clube da Mata, Trilha-Casa da Natureza e Kayrú. Sua proposta é aproximar e fortalecer a criação de futuros projetos, com a finalidade de fomentar a criação de novas relações socioambientais e reafirmando outras indispensáveis para um equilíbrio dinâmico entre homem e natureza. A criação da RCN também tem como meta promover reflexões mais profundas sobre Educação Ambiental e sua prática junto aos mais variados segmentos.

A atividade inaugural da Rede Casa da Natureza acontecerá juntamente com o lançamento das atividades formativas no dia 24 de setembro, quando da transmissão da live sobre o tema Ciência-Cidadã. Este evento terá a participação de Nijima Novello Rumenos, Thiago Paoli e Carla Sofia Pacheco, apresentando suas visões e experiências sobre o tema.

Nijima e Thiago são biólogos, educadores ambientais e pesquisadores do tema, com atuação nas regiões de Botucatu e Araçatuba. Carla é bióloga, geóloga, educadora e agente socioambiental em Portugal. A live trará as singuralidades do tema e suas aplicações no Brasil e em Portugal. Todo o encontro será mediado pelo graduando em Ciências Biológicas, educador ambiental e pesquisador Lucas de Souza Faciolla.

O encontro terá início às 14h no dia 24/09/2020 e será transmetido via Google Meet. Para participar basta acessar o link is.gd/CDNcienciacidada. Haverá certificado de participação.

O trabalho da Rede é coordenado pelas professoras Maria de Lourdes Spazziani (IB) e Renata Cristina Batista Fonseca (FCA) e pelos bolsistas Nijima Novello Rumenos, Igor Miras Thomé e Lucas de Souza Faciolla, também integrantes do projeto Clube da Mata.

Confira a programação das atividades formativas da RCN para o 2o semestre 2020 no Facebook (Rede Casa da Natureza) e Instagram (@redecasadanatureza).