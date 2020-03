Reajuste dos servidores municipais será votado na próxima sexta-feira, 20

Os Servidores Municipais de Botucatu terão 4% de reposição nos salários e no vale-compras alimento e vale saúde. A informação foi passada ao Acontece Botucatu na noite desta segunda-feira, 16.

A pauta, que vinha sendo negociada desde o dia 04 deste mês entre sindicato e Prefeitura Municipal, com aprovação em Assembleia dos Servidores Municipais com aprovação do índice de 4%.

O reajuste fica acima do acumulado de 2.51 % do INPC no período de maio de 2019 a fevereiro de 2020, proporcionando ganho real nos salários e nos vales. Segundo o Prefeito Mário Pardini, todo o ganho na redução de aluguéis está sendo transferido para ganho real dos servidores.

O Executivo já encaminhou a proposta para ser votada na Câmara Municipal. A matéria será discutida em sessão extraordinária nesta sexta-feira, 20. Confira a pauta.

1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2020 – de iniciativa do Prefeito Municipal – que recompõe salários e vencimentos dos servidores do Executivo Municipal e sua Autarquia.

2) PROJETO DE LEI Nº 22/2020 – de iniciativa do Prefeito Municipal – que atualiza o subsídio dos membros do Conselho Tutelar de Botucatu.

3) PROJETO DE LEI Nº 23/2020 – de iniciativa do Prefeito Municipal – que reajusta o valor do vale compra alimentos e dá outras providências.

4) PROJETO DE LEI Nº 24/2020 – de iniciativa do Prefeito Municipal – que reajusta o valor do auxílio saúde dos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Botucatu.

5) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2020 – de iniciativa da Mesa Diretora – que revisa os salários e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo.

6) PROJETO DE LEI Nº 25/2020 – de iniciativa da Mesa Diretora – que reajusta o valor do Vale Compra Alimentos dos servidores ativos da Câmara Municipal.

7) PROJETO DE LEI Nº 26/2020 – de iniciativa da Mesa Diretora – que reajusta o valor do Auxílio Saúde dos servidores inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Botucatu.