Reajuste de servidores municipais será votado nesta quinta-feira, 23, na Câmara de Botucatu

A Câmara de Botucatu realiza nesta quinta-feira, 23/12, sessão extraordinária com sete projetos em pauta. Eles tratam de abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária de 2021, revisão e recomposição salarial de servidores municipais e reajuste do vale compras de servidores ativos e do auxílio saúde de inativos do Executivo e do Legislativo. Todos passam pelo plenário em discussão e votação únicas e precisam de maioria absoluta para serem aprovados.

A extraordinária começa às 16h e você pode acompanhar presencialmente ou pelo site, facebook e TV Câmara (canais 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Confira a pauta:

1) Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, de iniciativa do Prefeito, que recompõe salários e vencimentos dos servidores do Executivo Municipal e sua Autarquia.

2) Projeto de Lei Complementar nº 15/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.278/20 (LDO/2021) e abre crédito adicional suplementar na LOA/2021 no valor de R$ 1.500.000,00, na Secretaria de Educação.

3) Projeto de Lei Complementar nº 14/2021, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara, que revisa os salários e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo.

4) Projeto de Lei nº 96/2021, de iniciativa do Prefeito, que reajusta o valor do vale compra alimentos e dá outras providências.

5) Projeto de Lei nº 97/2021, de iniciativa do Prefeito, que reajusta o valor do Auxílio Saúde dos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Botucatu.

6) Projeto de Lei nº 98/2021, de iniciativa da Mesa Diretora, que reajusta o valor do Vale Compra Alimentos dos servidores ativos da Câmara Municipal.

7) Projeto de Lei nº 99/2021, de iniciativa do Mesa Diretora, que reajusta o valor do Auxílio Saúde dos servidores inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Botucatu.

Fonte: Câmara Botucatu

